Sultangazi’de sahte alkol operasyonu

ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sertaç Özer, nar ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos gibi ürünlerin fruktoz ve glikoz gibi nişasta bazlı şekerler içerdiğini belirterek, bunların sürekli ve yüksek miktarda tüketildiğinde diyabet hastalarını koma gibi tablolara götürecek sağlık sorunlarına yol açtığını bildirdi.