Ali Çağlar TINBEK/İSTANBUL,(DHA)-SULTANGAZİ’de polis, kış şartlarında yiyecek bulamayan sokak hayvanlarını besledi.
Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yönelik mama dağıtımı gerçekleştirildi. Ekipler, belediyenin desteğiyle yanlarında getirdiği mamalarla Sultangazi Kent Ormanı ve mezarlık etrafında bulunan kedi ve köpekleri besledi.
(FOTOĞRAF)
Sultangazi’de polis sokak hayvanlarını besledi
Ali Çağlar TINBEK/İSTANBUL,(DHA)-SULTANGAZİ’de polis, kış şartlarında yiyecek bulamayan sokak hayvanlarını besledi.