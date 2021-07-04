Sultangazi’de oturduğu dairenin başkasına kiralandığını iddia ederek isyan etti

Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)-SULTANGAZİ’de, yabancı uyruklu bir kişi, kiralık olarak oturduğu dairenin bir başkasına da kiralandığını iddia edip, çıktığı balkondan bağırarak, kendisine yardım edilmesini istedi. Polis, olaya müdahale ederek, bağıran kişiyi balkondan indirdi.

Olay, Sultançiftliği Mahallesi 163 Sokak’ta akşam saatlerinde meydana geddi. Yabancı uyruklu bir kişi, oturduğu kiralık evin bir başkasına da kiralandığını öne sürüp, çıktığı balkondan bağırarak, kendisine yardım edilmesini istedi. Elindeki belgeleri gösteren yabancı uyruklu kişi, gelen polisler tarafından balkondan indirildi.

(FOTOĞRAF)

- Reklam -