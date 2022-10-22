Sultangazi'de öğrencilerin kavgası kamerada

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Emin YEŞİL / İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ’de 2 farklı mahallede yaşanan öğrenci kavgaları, amatör kameralara yansıdı.

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi ve Gazi Mahallesi’nde bulunan iki farklı lisede okul çıkışı, öğrenciler arasında yaşanan tartışmalar kavgaya dönüştü. 50. Yıl Mahallesi’nde kalabalık öğrenci grubu arasında yaşanan yumruklu kavga sonrası bir öğrenciyi, arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı. Gazi Mahallesi’nde yine kalabalık öğrenci grubu arasında yaşanan yumruklu kavgaya kız öğrencilerin de karıştığı görüldü.

(FOTOĞRAF)