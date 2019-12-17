Sultangazi, Sultangazi Şehit Ferdi Yurduseven Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ali Akar öncülüğünde kurulun “Kuş Gözlemciliği Kulübü” öğrencilerinin hazırladığı “Kuş Gözlem Sergisi”nin açılışı yapıldı. Sergide göç yolu olarak Sultangazi’den geçen kuşların fotoğraflarına da yer verildi. Sergi 16-20 Aralık tarihleri arasında doğaseverlerin ziyaretine açıldı.

“İLKBAHAR VE SONBAHAR’DA İSTANBUL KUŞ CENNETİ HALİNE GELİYOR”

Sergi hakkında bilgi veren Şehit Ferdi Yurduseven Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ali Akar, “Okulumuzda kuş gözlemciliği ile ilgili bir kulüp kurduk. Önce öğrencilerimiz havada gördükleri kuşları merak ederek başladılar buna. Daha sonra rehber kitaplar aldık. Çeşitli kuş gözlemcileri ile görüştük. İstanbul içinde çok farklı kuş gözlem gezileri yaptık. Türkiye’de 480’den fazla kuş türü var. Ve bu kuş türlerinden 300’den fazlası İstanbul’da bulunuyor. Her ilkbaharda ve sonbaharda göç dönemlerinde özellikle İstanbul bir kuş cenneti haline geliyor. Başımızı gökyüzüne kaldırdığımızda çok ilginç kuşlar görebiliyoruz. Yırtıcı kuşların özellikle sonbaharda göçünü görebiliyoruz. Öğrencilerimiz bunları gördüler, fotoğraflarını çekme imkanları oldu. Okulumuz Sultangazi’de bulunuyor. Bu anlamda tam bir göç yolu üzerindeyiz. En son okulumuzun bahçesinde bin 100’den fazla Şahin göçüne şahit olduk. Gökyüzü şahinle doluydu. İlkbahar’da da ötücü kuşların göçüne tanıklık ettik. Okulumuzun arka bahçesine kuşların yemlenmesi için çeşitli yiyecekler bırakıyoruz. Öğrencilerimiz bu konuda duyarlılık kazandı. Hayatları bir nebze olsa kuşla doldu. Etraflarını daha dikkatli incelemeye başladılar. Doğa sevgisi arttı. Bu konuda bir sergi düzenledik. Umarım okulumuzdan başlayan bu doğa sevgisi bütün ülkemize ve okullarımıza yayılır” dedi.

“1 MİLYON KUŞ İSTANBUL ÜZERİNDEN AFRİKA’YA GERİ GÖÇ BAŞLATIYOR”

İstanbul’un kuşlar için geçiş güzergahı olduğunu söyleyen Akar, “İlkbahar’da Afrika üzerinden göç eden kuşlar, göç ettikleri zaman genellikle deniz üzerinden uçmamayı tercih ediyorlar. Çünkü kanat çırptıklarında çok aşırı enerji kaybediyorlar. Bu yüzden karaların birbirine en yakın olduğu yerden geçmek zorunda kalıyorlar. Bundan dolayı İstanbul Boğazı tam bir kuş cenneti haline gelmiş durumda. İlkbaharda Afrika’dan gelen kuşların hepsinin tam bir huni biçiminde İstanbul Boğazı’ndan geçtiğini ve kuzey Avrupa ülkelerine göç ettiklerini görüyoruz. Burada ürüyorlar, çoğalıyorlar. Ve yaz sonunda sonbahar mevsiminde tekrardan yaklaşık 1 milyonu aşkın kuşun göç ederek, İstanbul üzerinden Afrika’ya doğru geri bir göç başlatıyorlar” diye konuştu.

Kuş Gözlemciliği Kulübü üyelerinden 6. Sınıf öğrencisi Furkan Aksu ise, “Bazı tecrübeler kazandım. Mesela kuşgözleri diye bir bölümümüz var. Bu bölümde kuşların gözlerini daha çok tanımaya başladım. Mesela bir kuşun tam değil de yarım fotoğrafını görsem tanımaya başlıyorum. Sergilerin bize çok katkısı oldu” dedi.