Sultangazi’de korkutan yangın

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Emin YEŞİL-Ahmet YEŞİLMEN – / İSTANBUL,(DHA) SULTANGAZİ’de otların tutuşmasıyla başlayan yangın yan taraftaki nakliye firmasının bahçesindeki konteynerlere sıçradı. İki konteynerin hurdaya döndüğü yangında nakliye firmasının bahçesindeki TIR’lardan biri de zarar gördü.

Sultangazi Eski Habipler Mahallesi’nde saat 13.15 sıralarında otların tutuşmasıyla başlayan yangın, bir nakliye firmasının bahçesindeki konteynerlere sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Sultangazi ve Başakşehir’den itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerini yangına müdahale ettiği sırada işyerinin bahçesinde park halindeki TIR’ın sürücü kabini de zarar gördü. İki cepheden alevlere müdahale eden ekipler yangını söndürdü. Park halindeki TIR’lardan birinin şoförü olan Çetin Yıldız, “Önce otlar yandı. Yangının çıktığını görünce ihbar ettik, itfaiye ekipleri gelip söndürdü” dedi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında konteynerler kullanılamaz hale geldi. (DHA)

(FOTOĞRAF)



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