Sultangazi’de kayganlaşan yolda minibüs yan yattı: 14 yolcu hafif yaralandı

Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA)-SULTANGAZİ’DE işçi taşıyan servis minibüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Karşı yola fırlayıp bir otomobile çarpması sonucu yan yatan minibüste bulunan 14 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Sultangazi Mahmutbey Yolu Habipler istikamete saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, işçileri taşıyan 34 LAP 742 plakalı servis minibüsü, adı öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yola çıktı. Habipler istikametinde seyir halindeki 34 SZ 2144 plakalı otomobile çarpan minibüs yan yattı. Minibüs içinde bulunan 14 işçi hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri çevrede başka kazalar yaşanmaması için önem aldı.

Kaza yapan servis yetkilisi, kazanın yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan kaynaklı bir kaza olduğunu belirterek, “Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, şoför virajı alamadı ondan dolayı kaza yaşandı. Araçta toplam 14 kişi vardı” dedi.

Yaralanan 14 kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yoğunlaşan trafik akışı, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

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