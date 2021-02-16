Sultangazi’de kayan araçların kazası kamerada; kafa kafaya çarpıştılar

Emin YEŞİL / İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ’de kar yağışının ardından buzlanan ara sokaklarda sürücüler zor anlar yaşadı. Buzlanan yolda kayan hafif ticari araç, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Bir taksi şoforü de buzlu yolda otomobilin hakimiyetini kaybederek kaydı.

Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde araçlar buzlanan yollarda kontrol sağlamakta zorlandı. Necip Fazıl Caddesi’nde hafif ticari araç sürücüsü buzlanma nedeniyle durmakta zorlandı. Bir süre buzlanan yolda kayan araç, karşı yönden gelen başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. O anlar bir vatandaş tarafından hem kaydedildi hem de anlatıldı.

50. Yıl Mahallesi D Caddesi’nde ise taksi şoförünün kar ve buzlanma nedeniyle durmakta zorlandığı ve yolda kaydığı görüldü. Taksi şoförü patinaj yaparak ilerlemeye çalıştı.

(FOTOĞRFALI)