Sultangazi’de kadının öldürülmesi sonrasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

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Emin YEŞİL / İSTANBUL, (DHA)- SULTANGAZİ’de yabancı uyruklu Hatice H.’nin kucağındaki bebeğiyle yürürken silahla başından vurularak öldürüldüğü olay sonrasına ilişkin güvenlik yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırı sonrası annesinin kucağından alınan 7 aylık bebeğin olay yerinde bulunan eczaneye alındığı ve eczacı Semiha Çiftçi’nin sağlık ekipleri gelene kadar bebekle ilgilendiği anlar yer alıyor.

Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi’nde 26 Kasım Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında kucağında bebeğiyle yürüyen yabancı uyruklu Hatice H. peşindeki kimliği belirsiz kişi tarafından silahla başından vuruldu. Saldırgan, koşarak olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Hatice H., tesadüfen olay yerinden geçen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kadın hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hatice H.’nin saldırı sırasında kucağında olan 7 aylık Irmak bebek, vatandaş tarafından alınarak, olay yerinde bulunan eczaneye götürüldü. Eczacı Semiha Çiftçi, Irmak bebeği kucağına alarak, sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Irmak bebek, eczaneden alınarak hastaneye götürüldü. O anlar eczanenin güvenlik kameralarına yansırken, Irmak bebeğin saldırı sırasında yara almadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hatice H.’nin 2’si kız 3 çocuğu devlet kurumlarınca koruma altına alındı.

“AKLIM IRMAK BEBEKTE KALDI”

Eczacı Semiha Çiftçi, “Dışarıda silah sesi duyuldu ve herkes koşuşturmaya başladı. Bizde dışarı çıkıp, baktık bir bayan yerde yatıyor. Bayanın altında bebeği varmış. Çevredekiler bebeği almışlar. Bayana müdahale edildi, ambulansa alındı. Sonrasında dışarıdaki arkadaşlar bebeği eczaneye getirdi. Bebeği bir süre tuttular. Huysuzlanmaya başlayınca ben bebeği kucağıma aldım. Kendisiyle ilgilendim. Irmak bebeğin kokusunu hissettim. Daha sonra sağlık ekipleri geldi. Bebeği kontrol ettiler herhangi bir şeyi yoktu. Bebeği ambulansa aldılar. O andan itibaren Irmak bebeği merak ediyorum. Nasıldır? Ne durumdadır? Ya da bundan sonrası ne olacak? Aklım Irmak bebekte kaldı” dedi.

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9 İŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, polis, şüphelilerin adrese araçla geldiklerini belirledi. Olayda kullanılan araçtaki 9 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Polisin araştırmasında Hatice H.’nin geçmiş bir tarihte Suriye’de evlendiği, Suriye’deki evliliği nedeniyle anne ve babası tarafından tehdit edildiği öğrenildi.

Öte yandan saldırıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırı sonrası annesinin kucağından alınan 7 aylık bebeğin olay yerinde bulunan eczaneye alındığı ve eczacı Semiha Çiftiçi’nin sağlık ekipleri gelene kadar bebekle ilgilendiği anlar yer alıyor.