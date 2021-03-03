Sultangazi’de kaçak tütün operasyonu kamerada

İSTANBUL, (DHA) – SULTANGAZİ’de depoya kaçak tütün operasyonu düzenlendi. Operasyon anları kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Sultangazi’de bulunan bir depoda sağlıksız koşullarda imal edilen nargile tütünlerinin, muhtelif markalara ait nargile tütünü poşetlerine doldurulduğu ve sahte etiketler yapıştırılarak, piyasaya sürüleceği yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, depoya dün operasyon düzenledi. Depoda yapılan aramalarda 1 kilo 382 gram muhtelif markalarda satışa ve doluma hazır nargile tütünü, 360 kilogram gliserin maddesi, 38 kilogram aroma maddesi, 120 kilogram kalın kıyılmış tütün, 4 bin 230 adet çeşitli markalarda poşet, 7 kilogram renklendirici toz, 5 adet sanayi tipi ocak, 2 adet poşetleme makinası, 1 adet tütün yoğurma makinası, 2 adet terazi ve 2 adet kantar ele geçirildi. 4 şüpheli “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adliyeye sevk edildi.

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