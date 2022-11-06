Sultangazi’de iş yeri sahibine silahlı saldırı

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Emin YEŞİL-İSTANBUL, (DHA) – SULTANGAZİ’de, bir kişi sahibi olduğu iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Kaçan saldırganı iş yerindeki bir kişi arkasından koşarak yakalamaya çalıştı. Kovalamaca sırasında saldırgan, kendisini yakalamaya çalışan kişiye de ateş etti. Saldırı güvenlik kamerası kayıtlarına girdi.

Esentepe Mahallesi’nde geçtiğimiz perşembe günü saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Yunus Emre Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinin önüne gelen kişi, bir süre oyalandıktan sonra iş yeri sahibini dışarı çağırdı. Kısa bir süre sonra dışarı çıkan iş yeri sahibi, kendisini çağıran kişinin yanına geldi. Bu sırada saldırgan belindeki silahı çıkarıp ateş etmeye başladı. Kurşunlardan ikisi iş yeri sahibine isabet etti. Yaklaşık 8 el ateş eden saldırgan yaya olarak olay yerinden koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Bu sırada iş yerinden çıkan bir kişi de, kaçan saldırganı yakalamak için peşinden koştu. Bu sırada kendisini kovalayan kişiye de ateş etti ancak, kurşun isabet etmedi. Saldırgan izini kaybettirirken, ağır yaralanan iş yeri sahibi çevredeki esnaflar tarafından özel bir araçla hastaneye götürüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

SALDIRGAN KISA SÜREDE YAKALANDI

Polis silahlı saldırganı bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı. İş yeri çalışanları ve görgü tanıklarının bilgisine başvuruldu. Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettiği saldırganı, silahıyla birlikte saklandığı evde gözaltına aldı. Saldırganın emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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“BİR ŞARJÖR BOŞALTIP, KAÇMIŞ”

Yaşananları anlatan mahalle esnaflarından Ramazan Bozkurt, “Çalışırken 7-8 el silah sesleri duyduk. Tekstil işiyle uğraşan komşumuzun bir kişi tarafından çağrılıp iş yerinin önünde kurşunlandığını öğrendik. Bir şarjör boşaltıp, kaçmaya başladı. Komşu esnafımız kasığından ve bacağından vurulmuş. İş yeri sahibinin kardeşi olduğu söylenen bir kişi de saldırganı kovaladı. Yaralanan komşumuz, bir başka esnaf tarafından araçla hastaneye götürüldü” dedi.

YAŞANANLAR CEP TELEFONU VE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan saldırı anı ve sonrası, çevredekiler tarafından cep telefonu kameraylarıyla kaydedildi. Saldırı güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde bir kişinin iş yerinin önüne geldiği, bir süre oyalandığı, daha sonra iş yeri sahibinin dışarı çıktığı, bu sırada saldırganın belinden çıkardığı silahla arka arkaya ateş ettiği, koşarak olay yerinden kaçarken, iş yerinden çıkan bir kişinin saldırganı kovaladığı görülüyor.