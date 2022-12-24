Sultangazi’de İETT otobüsü kazası kamerada

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Derya EVREN-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)- SULTANGAZİ’de İETT otobüsü, ara yoldan çıkan hafif ticari araca çarptı. Kazada hafif ticari araçta sıkışan İbrahim Bozkurt itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Habipler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. İETT otobüsü ara yoldan çıkan Enver B. idaresindeki 10 DG 371 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç kontrolden çıkarken araçta yolcu koltuğunda oturan İbrahim Bozkurt sıkıştı. Çevredeki ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Bozkurt’u sıkıştığı yerden çıkaramayınca itfaiyeye haber verdi. Bozkurt, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Bozkurt ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

(FOTOĞRAF)

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