Sultangazi’de hurdalıkta işçilerin kaldığı konteynerde yangın

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Mustafa Mert KARACA-Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)-SULTANGAZİ’de hurdalıkta işçilerin kaldığı konteynerde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 21.45 sıralarında Cebeci Mahallesi 2574. Sokak’ta hurdalıkta işçilerin kaldığı konteynerde çıktı. Yangında yükselen alevleri görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler devam ediyor.

Yangından yükselen alevler cep telefonu kamerasına yansıdı.(DHA)

(FOTOĞRAF)

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