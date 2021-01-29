Sultangazi’de girişimci kadınlara destek

İSTANBUL (DHA)-Sultangazi Belediyesi, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) ve Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR) ile ‘Yenilikçi Girişimci Kadınların Desteklenmesi’ adlı projeyi hayata geçirdi. İki ayrı atölyede eğitimlerin verildiği proje ile üretilen ürünler Sultangazi Kadın Kültür Sanat ve Mesleki Eğitim Akademisi’nde tanıtıldı.

Sultangazi Belediyesi, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) ve Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR) işbirliği ile anlamlı bir projeye imza attı. ‘Yenilikçi Girişimci Kadınların Desteklenmesi’ projesiyle, kadınlara kendilerini geliştirme ve üretici kimliklerini keşfetme fırsatı da tanımış oldu. Alanında uzman eğitimciler, iki ayrı atölyede ev sahibi topluluk ve uluslararası koruma ihtiyacı içindeki kişilerden oluşan kadın katılımcılara uygulamalı eğitimler verdi. Proje kapsamında oluşturulan mutfak atölyesinde organik gıda, dikiş atölyesinde yıkanabilir maske yapımı eğitimleri verildi. Aynı zamanda projesi kapsamında üretilen sade, karışık, pancarlı, havuçlu ve ıspanaklı erişte, nar ve ayva reçelleri tanıtıldı.

“AMACIMIZ KADINLARI HER ALANDA DAHA GÜÇLÜ KILMAK”

Kadınların sosyal ve ekonomik hayatını desteklemek adına çalıştıklarını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Kadın istihdamını artırmak ve desteklemek için Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR) ve WALD işbirliği ile ‘Yenilikçi Girişimci Kadınların Desteklenmesi’ projesini hayata geçirdik. İki ayrı atölyede 30 kadınımıza eğitimler verdik. Kadınlarımızın aile bütçesine katkıda bulunmaları için üretici kimliklerini ön plana çıkaracak yeni projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Çalışmalarımız tamamen doğal ve organik üretimler. Öncelikle kadınlara eğitimler verdik. Sonrasında girişimci olarak sürdürülebilirlik için ne yapmaları gerektiği ile ilgili çalışmalar yaptık. Şunu ifade etmek isterim bu süreçte hiçbir şekilde makine kullanılmadı. Yapılan bütün ürünler tamamen el emeği. Amacımız kadınları her alanda daha güçlü kılmak. Dolasıyla kadını güçlü kıldığımız zaman toplumda daha eğitimli olacaktır” dedi.

“KADINLAR EN UMULMADIK ANLARDA BİLE AYAKTA KALMAYI BAŞARABİLİR”

Asıl amaçlarının kadın girişimcileri desteklemek olduğunu söyleyen Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) Hülya Alper, “Bu projenin temelinde hem mülteci kadınlar hem de yerel halktan kadınlar vardı. Mülteci oranı en yüksek bölgelere baktığımızda Sultangazi’de bu bölgelerden biriydi. Buradan Sultangazi Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Kadın isterse cesaretini ortaya koyarak en umulmadık anlarda bile ayakta kalmayı başarabilir” diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü İstanbul Ofisi Görevlisi Selçuk Şatana ise ‘Yenilikçi Girişimci Kadınların Desteklenmesi’ için buradayız. Biz bu projeyi desteklerken hem kadınların üretici kimliklerini ön plana çıkarmak hem de mülteci yerel kadınların sosyal uyumlarını desteklemekti. Bundan sonra da ile Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü olarak bu tür çalışmalara destek vermekten mutluluk duyacağız” ifadelerini kullandı.

Eğitim alan Günnür Polat ise, “Belediye başkanımıza bize sunmuş olduğu imkanlardan dolayı teşekkür ediyoruz. Burada çok güzel şeyler yapıyoruz. Yaptığımız ürünleri satma imkânı buluyoruz” dedi.