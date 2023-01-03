Sultangazi’de gecekondudaki yangından duvarı kırarak kurtuldu

- Reklam -

Emin YEŞİL-İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ’de gecekonduda çıkan yangında, içeride kalan kiracı duvarı yıktıktan sonra dışarı çıkarak kurtuldu. Olay yerine gelen ev sahibi kiracısının hala içeride mahsur kaldığını düşünerek endişeyle itfaiye ekiplerinin çalışmasını izlerken, kiracısı olay yerine geldi. Öte yandan bir bölümü kümes olarak kullanılan gecekonduda çok sayıda kuş öldü.

Gazi Mahallesi 1375 sokakta bulunan gecekonduda saat 12.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler gecekonduyu kaplarken, içerideki Suriye uyruklu kiracı, gecekondunun arka duvarı kırdıktan sonra , kendini dışarı atarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında içeride olduğu düşünülen kiracı, paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan kişiyi kurtarmak için seferber oldu. Gece kondunun sahibi de olay yerine gelerek çalışmaları izledi.

“ÇOK KORKTUM. ÖLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNDÜM”

Yangın kısa sürede söndürülürken, içeride olduğu düşünülen kişi yarı çıplak halde olay yerine geldi. Kiracısını gören ev sahibi kadın, “Hamza neredeydin? Öldüğünü düşündüm. Korktum, kendimi yere attım” dedi. Yangında, gecekonduda beslenen çok sayıda kuşta telef oldu.

- Reklam -

“KAPIYI KIRDIM AMA İÇERİ GİREMEDİM”

Yangına müdahale eden mahalle sakini “Ben buradan geçiyordum. Yangını gördüm. Kadınlar ‘Koş içeride insan var.’ diye bağırıyordu. Bende kapıyı kırdım. Ama alevlerden içeri girilmiyordu. Mahsur kalan kişi, sonradan olay yerine geldi. Nasıl geldiyse. Kuşları gördüm. Kümesin camlarını kırdım” dedi. (DHA)

(FOTOĞRAF)

