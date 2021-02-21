Sultangazi’de gaspçı dehşeti kamerada

Emin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ’de sabah saatlerinde işine gitmekte olan gençten para isteyip bıçaklayan saldırganlar, bir vatandaşın olayı görüp bağırması üzerine kaçtılar. Yaşanan gasp dehşeti, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 18 Şubat 2021 tarihinde saat 07.40 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi’nde yaşandı. İşe giden bir kişinin yanına yaklaşan üç kişi, bir süre konuştukları genci bir anda yere yatırarak darp etmeye başladı. Kendisini gasp edenlere karşı yerde direnmeye çalışan genci, ceplerini karıştıran saldırganlardan biri bacağından bıçakladı.

HASTANEYE KALDIRILAN GENÇ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Gencin, yardım çığlıklarını duyan bir vatandaş evinin balkonundan yaşanan dehşeti gördü. Vatandaşın bağırması ve polise haber vermesi üzerine üç saldırgan koşarak kaçtı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı genci ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen gencin, kendisini darp eden ve bıçaklayan üç kişiden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Yaşanan gasp dehşeti, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yanına yaklaştıkları gençle bir süre yürüyen saldırganların kısa bir süre sonra, darp etmeye başlayarak yere yatırdıkları gencin ceplerini karıştırdığı, birinin elinde bıçak olduğu görülüyor. Gencin zanlılara direndiği, bu esnada bacağından bıçaklandığı ve bir vatandaşın bağırması üzerine saldırganların koşarak kaçtığı kameraya yansıyor.