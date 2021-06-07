Sultangazi’de freni patlayan kamyon yolu savaş alanına çevirdi

Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA) Sultangazi’de freni patlayan kamyon yolun karşısına geçerek, 2 aydınlatma direğine ve ardında da park halindeki iki araca çarptı. Kaza sonrası yol savaş alanına döndü.

Kaza, Cebeci Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Mahmutbey yönünde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre Dökümcüler Sitesi mevkiinde freni boşalan 34 YSC 18 plakalı parke taşı taşıyan kamyon sürücü Veysel Topçu’nun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşısına geçti. 2 aydınlatma direğini deviren kamyon park halindeki 2 araca çarptı. Kamyon daha sonra duvara çarparak durabildi. Kaza sonrası yol savaş alanına dönerken, şans eseri yaralı ve can kaybı yaşanmadı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis kazayla ilgili soruçturma başlattı.

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