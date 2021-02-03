Emin YEŞİL / İSTANBUL DHA- SULTANGAZİ’de elektronik eşya satan mağazaya müşteri gibi gelen bir kişi kasiyere silah doğrultarak, paraları aldı. Soygun anı kameraya yansırken, olaydan kısa süre sonra gözaltına alınan soyguncu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay iki hafta önce Sultangazi Yunus Emre Mahallesi’nde elektronik eşya satan bir mağazada meydana geldi. Mağazaya müşteri gibi gelen ve kasada bekleyen bir kişi, üzerinde bulunan silahı kasiyere ve çevrede bulunan diğer müşterilere doğrulttu. Soyguncu, kasiyer kadına kasaları açmasını söyledi. Kasiyer kadın da kasada bulunan paraları bir poşete doldurarak soyguncuya verdi. Paraları alarak kaçan soyguncu kısa sürede yakalandı. Soyguncu çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezavine konuldu. Öte yandan soygun anı da kameraya yansıdı. Görüntülerde kasada bekleyen soyguncu silahı, kasiyer kadına ve mağazada bulunan diğer müşterilere doğrultuyor. Korkan müşteriler ile hemen yan tarafta bulunan başka bir kasiyer kadının soyguncunun yanından uzaklaşması kameraya yansıyor.
Ana Sayfa Güncel Haberler Sultangazi’de elektronik mağazasında silahlı soygun kamerada
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