Sultangazi’de düğünde vurulan çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı

Alper KORKMAZ – Buğra BENLİOĞLU – Rojda ALTINTAŞ / İSTANBUL, (DHA) – SULTANGAZİ’de düğünde havaya açılan ateş sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Eymen Avcı’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi, 88. Sokak’ta meydana geldi. Sokaktaki düğünde havaya ateş edilmesiyle kurşunlardan birisi 3 katlı binanın 3’üncü kat balkonunda duran 8 yaşındaki çocuğa isabet etti. 8 yaşındaki çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eymen’in cenazesi otopsi işlemleri için Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Burada yapılan incelemelerin ardından çocuğun cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Eymen Avcı, Sultangazi Akşemsettin Camii’ne düzenlenecek cenaze töreninin ardından defnedilecek.

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