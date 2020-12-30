Sultangazi’de çocuklarına hırsızlık yaptıran çift kamerada

Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA) Sultangazi’de, çiftin yanlarında getirdikleri oğullarına iki ayrı iş yerinden 3 bin lira değerinde cep telefonu ile sadaka kutusunu çaldırdıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi’deki dün meydana gelen iki hırsızlık olayı iş yerleri sahiplerinin güvenlik kameralarını incelemesiyle ortaya çıktı. Karı-koca ve oğulları ilk olarak Esentepe Mahallesi’nde bulunan çiğköfte satışı yapan bir iş yerine girdi. Çiğköfte siparişi veren şüphelilerin siparişleri hazırlandığı sırada, çiftin çocukları tezgahın üzerinde bulunan sadaka kutusunu alarak montunun altına sakladı. Şüpheliler, siparişleri hazırlandıktan sonra iş yerinden ayrıldı. Sadaka kutusunun yerinde olmadığı gören iş yeri sahibi güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kamera görüntülerinde, sadaka kutusunun çalındığını fark ederek, durumu polise bildirdi.

TELEFON BAYİSİNDEN TELEFON HIRSIZLIĞI

Şüpheliler ardından Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi’ndeki cep telefonu satışı yapılan iş yerine girdi. Şüphelilerden karı-koca iş yeri çalışanını oyalarken, oğulları ise vitrindeki 3 bin lira değerindeki cep telefonunu çaldı. Şüpheliler iş yerinden ayrıldıktan sonra vitrindeki cep telefonlarını kontrol eden iş yeri sahibi Hasan Özer, bir telefonun eksik olduğunu fark edince güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kamera görüntülerinde, telefonun çalındığını fark eden Özer, durumu polise bildirdi.

POLİS GÖRÜNTÜLERDEN TANIDI

Polis ekipleri inceledikleri güvenlik kamera görüntülerinden şüphelileri tanıdı. Karı-koca ile oğullarının, benzer şekilde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle polis tarafından daha önce de haklarında işlem yapıldığı belirledi. Polis şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

“ÇALIŞANIMIZ ONU HİÇ GÖRMEMİŞ”

Hasan Özer, “Bizim arkadaş tamir masasında tamir yapıyordu. Tamir yaparken içeride müşteri vardı. Müşterilere bakarken bir erkek, bir bayan, bir de çocuk 3 kişi birden içeri giriyor. Kadınla erkek arkadaşımızı oyalıyorlar. Çocukta tezgahın arkasına geçiyor ve telefonları topluyor. Çalışanımız onu hiç görmüyor onu zaten. Şebeke oldukları belli. Telefonun eksik olduğunu fark ettik. Olayı da kamera kayıtlarından gördük” dedi.

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