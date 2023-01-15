Sultangazi'de çaldığı malzemeleri çalışanın yüzüne fırlattı

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Emin YEŞİL / İSTANBUL, (DHA)- SULTANGAZİ’de bir iş yerinin depo olarak kullandığı alana giren kişi, çaldığı demirlerle kaçmak istediği sırada kendisini fark eden iş yeri çalışanın engel olması üzerine, demirleri çalışanın yüzüne fırlatarak kaçtı. Olayda iş yeri çalışanı hafif şekilde yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 13 Ocak Cuma günü saat 18.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Sokak arasında bulunan bir demirciye ait boş arazideki depoya giren şüpheli, depoda bulunan malzemeleri çalacağı sırada iş yeri çalışanı fark etti. Çaldığı malzemelerle sacın üzerinden atlayan hırsızlık şüphelisi, kendisine engel olmak isteyen Ercan Ürhan’a elindeki demir parçalarını fırlattı. Şüpheli olay yerinden koşarak uzaklaşırken, Ercan Ürhan demir parçalarının alnının ortasına isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandı. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansırken, iş yeri sahibi Ümit Ürhan, “Biz işe gittik. İşimiz bittikten sonra iş yerine gelirken depodan bir ses duyduk. Depoda bulunan alüminyumları alırken bizi fark ediyor. Biraz bekledikten sonra atlamaya başlıyor. Ondan sonra dayım peşinden koşarak yakalamaya çalışıyor. Elindeki alüminyumları direk zarar verebilecek şekilde dayımın yüzüne fırlatıyor. Dayımın kaşı patlıyor. Malları çalamadan koşup, kaçıyor. Daha önce de benzer şekilde hırsızlık olayı yaşandı. Ama maalesef bunun önüne geçemiyoruz. Çaldıkları malzemeleri ucuza satıyorlar. Ve uyuşturucu madde alıyorlar. Meslektaşlarımın malzemeleri almamalarını rica ediyorum. Aldıkları takdirde bu ve benzeri hırsızlık olayları daha çok oluyor. Kimden geldiği belli olmayan malzemeleri almayarak, bu olayların önüne geçebilirler. Bugün benim başıma gelen yarın onların başına gelebilir” dedi.