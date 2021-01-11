Sultangazi’de binanın balkonu çöktü (1)

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Murat SOLAK – Cemal YURTTAŞ – İstanbul DHA – SULTANGAZİ’de 5 katlı binanın birinci katının balkonu çöktü. Olayda yaralanan olmazken itfaiyenin çalışması sürüyor.

 

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