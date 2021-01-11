Sultangazi’de binanın balkonu çöktü (1)

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesinde otomobilin aynı yöne giden TIR'a arkadan çarptığı kazada otomobil sürücüsü İbrahim Ketenci yaralandı, yanındaki Sergen Altıntaş...
Atilla MEMİŞ/ AKŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Akşehir ilçesinde, 2 otomobille TIR'ın karıştığı zincirleme kazada, 4 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan baba ve oğlu itfaiye ve sağlık ekiplerinin yaptığı...
Turgay İPEK- Bedir ALTUNOK/ SARIKAMIŞ (Kars), (DHA)- ENVER Paşa komutasında, 106 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak, şehit olan binlerce Mehmetçik, koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlı...