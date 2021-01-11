Sultangazi’de binanın balkonu çöktü (1)

Atilla MEMİŞ/ AKŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Akşehir ilçesinde, 2 otomobille TIR'ın karıştığı zincirleme kazada, 4 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan baba ve oğlu itfaiye ve sağlık ekiplerinin yaptığı...