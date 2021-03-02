Sultangazi’de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı, 3 kişi dumandan etkilendi

Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul,(DHA) SULTANGAZİ’de gece saatlerinde 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, en üst katta yaşayan yaşlı çifti, oğulları kurtardı. Yangın sonrası dumandan etkilenen anne, baba ve oğlu kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yangın Sultangazi, Esentepe Mahallesi’nde gece saat 02.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, C-1 Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşularının oturduğu binanın çatısında alevleri gören mahalle sakinleri yardıma koşarken durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yanan çatıya müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bu sırada ismi öğrenilemeyen bir kişinin yangın çıkan binanın en üst katında oturan anne ve babasını yaşadıkları daireden çıkarmak için yardıma koştuğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri en üst kattaki daireden çıkarttıkları yaşlı çift ile yardıma giden oğlunu olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri de ilk müdahalelerini ambulansta yaptıkları yaşlı çift ile oğullarını kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası binanın çatısı ile yaşlı çiftin yaşadığı dairede hasar meydana geldiği öğrenildi. Binanın çatısında çıkan yangın bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler de çatının alev alev yandığı görülürken, mahalle sakinlerinin de panik içinde olduğu duyuluyor. Görüntülerin devamında ise itfaiye ekiplerinin olay yerine gelerek müdahale ettiği görülüyor. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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