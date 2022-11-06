Sultangazi'de 2 motokurye bıçaklandı

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Emin YEŞİL-İSTANBUL, (DHA)- SULTANGAZİ’de çıkan tartışmada 2 motokurye sokak ortasında bıçaklandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün saat 17.00 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi’nde meydana geldi. Bir kurye şirketine ait deponun önüne gelen 15 kişilik grup, sokak ortasında depoda kurye olarak çalışan kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmayı fark eden bir başka kurye de arkadaşının yanına geldi. Bu sırada gruptakiler iki kuryeyi darbetmeye başladı. Olayda iki kurye bacaklarından bıçaklanarak, yaralandı. Gruptakiler, olay yerinden ayrıldı. Yaralanan bir kurye sendeleyerek, depoya girdi. Çevredekilerin şaşkın bakışlarla izlediği olay güvenlik kamerasına yansırken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı iki kurye ambulanslarla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İki kuryenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

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