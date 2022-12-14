Sultangazi’de 2 katlı binanın çatısı yandı

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Emin YEŞİL-İSTANBUL, (DHA)- SULTANGAZİ’de 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

50. Yıl Mahallesi A 2 Caddesi üzerinde bulunan iki katlı binanın çatısında, saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenle alev alev yanmaya başlayan çatı, paniğe neden olurken, bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişik binalara da sıçradı.

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Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Ekipler, yangınla ile ilgili soruşturma yürütüyor.