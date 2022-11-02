Sultanbeyli’nin yönetim anlayışı markalaştı

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İSTANBUL, (DHA)- Avrupa Konseyi’nin belirlediği 12 iyi yönetişim ilkesinin yerelde uygulanmasını sağlayan ‘Entegre Belediye Yönetişim Modeli’ projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında Sultanbeyli Belediyesi ilkelere uygunluk sağlayarak, Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası ödülünün sahibi oldu.

‘Entegre Belediye Yönetişim Modeli’ Avrupa Konseyi’nin belirlediği 12 iyi yönetişim ilkesinin yerelde uygulanmasını sağlayan Marmara Belediyeler Birliği (MBB), Sultanbeyli Belediyesi ile Şişli Belediyesi ortaklığında ve Argüden Yönetişim Akademisi koordinatörlüğünde uygulamaya alındı. Proje kapsamında Sultanbeyli Belediyesinin başvurusu; gerçekleştirdiği çalışmalar ve verdiği taahhütler göz önüne alınarak bağımsız bir jüri tarafından değerlendirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucu Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası’nı almaya hak kazandı.

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Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törene, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Argüden Yönetişim Akademisi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yılmaz Argüden, Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Cemil Arslan, Hollanda İstanbul Başkonsolosu Arjen Uıterlınde, Avrupa Konseyi Demokratik Yönetişim Bölüm Başkanı Alina Tatarenko, muhtarlar, ilçe temsilcileri ile çok sayıda dinleyici katıldı.

“AVRUPA KONSEYİ MÜKEMMELLİK MARKASINI ALMIŞ OLACAĞIZ”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Sultanbeyli Belediyesi olarak 1 sene önce Avrupa Konseyinin Yönetişim Mükemmelik Markası’na Şişli Belediyesi ile müracaat ettik. Argüden Akademi ve Marmara Belediyeler Birliği bizim paydaşımız. 1 senelik çalışmanın ardından Avrupa Konseyinin Mükemmelik Markası’nı Sultanbeyli Belediyesi ve Şişli Belediyesi olarak bugün itibariyle almış oluyoruz. Türkiye Avrupa Konseyi’nin önemli üyelerinden. Türkiye’den müracaat yoktu biz müracaatımızı yaptık. Şişli Belediyesi de yaptı. Belirli çalışmaların ardından bugün yapılan bu törende Avrupa konseyi Mükemmellik Markasını almış olacağız. Projenin adı ELoGE projesi. Aslında burada katılımcılığı, kurumsal kapasiteyi artırmak, karar mekanizmalarında vatandaşlarımızı diğer kurumlarımızı ekleyerek birlikte karar verme modelini uygulamak. Biz bu modeli zaten uyguluyorduk. Uyguladığımız bu modeli raporlaştırarak daha yeni modeller ekleyerek Avrupa Konseyi’nin bu Marka ödülünü almış oluyoruz” dedi.

Entegre Belediye Yönetişim Modeli projesi; belediyelerde iyi yönetişim kültürünü güçlendirmek ve iyi yönetişim ilkelerini belediyelerin tüm kademe, iş ve süreçlerinde daha bütünsel, işlevsel ve sürekli olarak gelişmesini hedefliyor. Model, iyi yönetişimin belediyelerde günlük hayatın bir parçası olarak uygulanması, Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası’nın (ELoGE) Türkiye’deki belediyeler tarafından alınması ve vatandaş merkezli yönetim anlayışının yayılmasına katkı yapmak amacıyla geliştirildi. Belediyeler bu modeli uygulayarak demokratik, idari ve mali yönetim süreçlerinin her aşamasında Avrupa Konseyi’nin belirlediği 12 iyi yönetişim ilkesini bütünsel ve etkin biçimde hayata geçirebilecek; böylelikle yerelde sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma ile vatandaşların yaşam kalitesine daha fazla katkı yapma fırsatını yakalayacak.