Sultanbeyli’nde otomobilden hırsızlık yapan şüpheli kamerada

Ali Çağlar TINBEK / İSTANBUL (DHA) Sultanbeyli’de park halindeki otomobilden ses sistemini çalan şüpheli yakalandı. Şüphelinin hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Olay, Sultanbeyli’de geçen Çarşamba meydana geldi. Park halindeki otomobilin yanına gelen bir şüpheli sağ ön camı kırarak, aracın ses sistemini çaldı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, şüphelinin çaldığı malzemeyi Mehmet Akif Mahallesi’nde bulunan bir hurdacıya götürdüğünü tespit etti. Ekipler, tekrar hurdacıya gelen F.D. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli adliyeye sevk edilirken, hırsızlık anları kameralara yansıdı.

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