Sultanbeyli’de TIR’dan otomobil düştü

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)- Sultanbeyli’de otomobil yüklü TIR, yokuş yukarı çıktığı sırada dorsesinden bir otomobil yere düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçen çarşamba Mecidiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil yüklü TIR, dönüş yaptıktan sonra yokuş yukarı çıktığı sırada dorsedeki otomobillerden biri düştü. TIR’dan otomobilin düştüğünü gören vatandaşlar sürücüye haber verdi. Düşen otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.

“ALLAHTAN ARKASINDA BAŞKA BİRİSİ YA DA İNSANLAR YOKTU”

Olayı gören Asım Kaya, “TIR aşağıya doğru geliyordu. Üzerinde araçlar yüklüydü. Kavşaktan döndüğü sırada bir anda TIR’ın dorsesi sallanmaya başladı. Dorsesindeki otomobil aşağıya düştü. Allahtan arkasında insan yoktu. TIR sürücüsü aracın düştüğünü fark etmedi, yokuş yukarı doğru devam etti. Biz işaret yaptık. Bağırdık, uyardık. Kendisi öyle fark etti. Düşen araçta hasar vardı” dedi

OTOMOBİL DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Otomobil yüklü TIR’dan otomobilin düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde TIR’ın dönüş yaparak yokuş yukarı çıktığı görülüyor. Daha sonra ise TIR’ın dorsesindeki otomobil bir anda yere düşüyor.

(FOTOĞRAF)