Sultanbeyli’de taksi alev alev yandı

İSTANBUL,(DHA)-SULTANBEYLİ’de yolun ortasında taksi alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası takside hasar oluştu.

Yangın, akşam saatlerinde Akşemsettin Mahallesi Eşref Bitlis Bulvarı’nda takside çıktı. Seyir halindeki 34 TAB 13 plakalı taksinin sürücüsü, motor kısmından çıkan dumanları fark ederek aracını durdurdu. Alev alan taksideki yangına, sürücü ve çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Yapılan müdahale etkisiz kalırken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle takside hasar oluştu.

(FOTOĞRAF)