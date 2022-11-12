Sultanbeyli’de park halindeki araçtan cep telefonu çaldı

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Derya EVREN / İSTANBUL, (DHA)- SULTANBEYLİ’de bir kişi, camı açık kalan park halindeki hafif ticari araçtan telefon çalarak, kaçtı. Gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi’nde 29 Ekim Cumartesi günü sokakta yürüyen bir kişi, park halindeki hafif ticari araca yaklaştı. Önce aracın kapılarını kontrol eden şüpheli, sağ taraftaki camın açık olduğunu fark etti. Bir süre bekleyen şüpheli, daha sonra aracın camından elini uzatarak içerideki telefonu çaldı. Telefonunun çalındığını fark eden araç sahibinin şikayeti üzerine, polisler çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler sonucunda şüphelinin M.A.B. isimli kişi olduğu tespit edildi. Polis, M.A.B.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.B., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Öte yandan M.A.B.’nin hırsızlık yaptığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde M.A.B.’nin otomobile yaklaştığı ve kontrol ettiği, bir süre etrafında dolaştığı daha sonra da koşarak uzaklaştığı anlar yer aldı.

