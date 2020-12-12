Sultanbeyli’de pandemi süresince 60 milyon 600 bin lira yardım yapıldı

İSTANBUL (DHA) SULTANBEYLİ Kaymakamlığı tarafından izolasyon altında bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara salgının başladığı 11 Mart tarihinden 10 Aralık 2020 tarihine kadar 60 milyon 600 bin lirası sosyal yardım dağıtıldı.

Sultanbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, koronavirüs salgınının başladığı 11 Mart 2020 tarihinden 10 Aralık 2020 tarihine kadar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın destekleriyle 54 bin 896 aileye 1.000’er Türk lirası olmak üzere Sultanbeyli’de yaşayan toplam 71 bin 73 vatandaşa 60 milyon 599 bin Türk lirası sosyal yardım dağıttı. Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, “Sosyal Devlet olmanın bilinciyle ilçemizdeki ihtiyaç sahibi, yardıma muhtaç ve salgından etkilenerek zor duruma düşen ailelerimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Sultanbeyli Kaymakamlığı olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ile izolasyonda bulunan vatandaşlarımızın yardım taleplerine ivedilikle cevap veriyoruz. İzolasyon altında bulunan vatandaşlarımızdan ricam izolasyon kurallarına titiz bir şekilde uymalarıdır. Bu vesileyle tüm koronavirüs hastalarına Cenab-ı Hak’tan acil şifalar diliyorum.” dedi.

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