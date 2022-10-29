Sultanbeyli’de kablolara takılan kamyon telefon direklerini devirdi

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Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)- SULTANBEYLİ’de seyir halinde olan kamyondaki vinç, kablolarına takıldığı 4 telefon direğini devirdi. Direklerin üzerine düştüğü park halindeki araçlar hasar görürken, yaklaşık 500 metre uzunluğundaki kablo kullanılamaz hale geldi.

Olay, Necip Fazıl Mahallesinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan 34 DP 2246 plakalı kamyondaki vinç, şoförünün fark etmediği kablolara takılarak 4 telefon direğini devirdi. Devrilen direkler park halindeki 3 aracın üzerine düştü. Araçlar hasar görürken, yaklaşık 500 metre uzunluğundaki kablo kullanılmaz hale geldi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri inceleme yaptı. Telefon direklerinin yeniden yapılması için çalışma başladı.

Aracı zarar göre Savaş Karlı “Sabah kahvaltı yapıyorduk. Kamyonun sokaktan dönmesiyle dört tane direği devriliyor. Arkadaki araba benim, diğeri de arkadaşımın. Araçlara zarar veriyor. Benim aracın arka tavanı eziliyor. Maddi hasarlı bir kaza meydana geliyor. Yaralı veya can kaybı yok. Sesi duymamızla dışarıya döküldük. Devrilen direklerde telefon kablosu var. Burada iki araca, aşağı da bir araca zarar veriyor” dedi.

Aracı zarar gören Fatih Bayram ise “Mahalle arasında araç geçerken, telefon direklerini devriliyor. Dört tane direk devriliyor. Bunlardan birkaç tanesi araçların üzerine düşüyor. Bizim aracımız ve komşumuzun aracına ve aşağıda bir aracın üzerine direk devriliyor. Aracım da büyük çaplı hasar yok. Aracın sağ arka üst tarafında ezilme var. Çok şükür ki bir can kaybı ve yaralı yok” dedi. (DHA)

(FOTOĞRAF)



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