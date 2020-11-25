Sultanbeyli’de izolasyona uymayan 39 kişi yurtlara yerleştirildi

İSTANBUL, (‘DHA) SULTANBEYLİ’de koronavirüs önlemlerine yönelik denetimlerde 94 kişiye 298 bin 920 lira para cezası kesildi, izolasyon kurallarına uymayan 39 kişi yurtlara yerleştirildi. Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, “Önceliğimiz, halk sağlığını korumak. Hakkında izolasyon kararı bulunan vatandaşlarımızın izolasyon süreleri bitene kadar evlerinde kalmalarını rica ediyoruz” dedi.

Sultanbeyli Kaymakamlığı koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturduğu 87 ekip ve 286 personelle izolasyon altında bulunan vatandaşlara hizmet verirken, Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi 21 Ağustos – 25 Kasım 2020 tarihleri arasında İş yeri ve Mahalle Denetim Ekipleri tarafından 6 bin 604 iş yeri ve 144 bin 041 izolasyon denetimi olmak üzere toplam 150 bin 645 denetim gerçekleştirdi. Aynı zamanda İlçe Salgın Denetim Merkezi’ne yapılan bin 613 ihbarı da incelendi. İzolasyon denetim ekipleri tarafından yapılan 144 bin 41 izolasyon denetiminde 94 kişiye adli ve idari işlem uygulanarak toplam 298 bin 920 lira para cezası uygulandı. İzolasyon kurallarına uymayan 39 kişi ise yurtlara yerleştirildi.

SULTANBEYLİ KAYMAKAMI KUBİLAY: ÖNCELİĞİMİZ, HALK SAĞLIĞINI KORUMAK

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Koronavirüsle mücadele kapsamında İlçe Salgın Denetim Merkezi ve filyasyon ekiplerimiz titiz bir çalışma yürütüyor. Kurumlarımız tam bir koordinasyon içinde halkımıza hizmet vermeye devam ediyor. Önceliğimiz, halk sağlığını korumak. Hakkında izolasyon kararı bulunan vatandaşlarımızın izolasyon süreleri bitene kadar evlerinde kalmalarını rica ediyoruz” dedi.

Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından oluşturulan 56 filyasyon ekibinde toplam 112 sağlık çalışanı koronavirüs hastalarına ve temaslılarına düzenli olarak hizmet veriyor. Ortalama filyasyon süresi 9 saat iken, ortalama temaslılara erişim süresi ise 7 saat olduğu belirtilirken, Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından oluşturulan 31 izolasyon denetim ekibi 174 personeliyle sahada izolasyon denetimlerini gerçekleştiriyor.

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