Sultanbeyli’de gölet balçıkla kaplandı, balıklar öldü

İlkay DİKİCİ- Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL, (DHA) – SULTANBEYLİ Göleti bakımsızlık nedeniyle balçıkla kaplanırken balıklar da öldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kontrolündeki Sultanbeyli Göleti balçıkla kaplandı. Gölette ölen balıklar ise kıyıya vurdu.

Çevre sakinlerinin tepkisi üzerine gölette çalışma başladı. Göletteki canlı balıkların bir kısmının İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Ömerli Barajı’na götürüldüğü, bir kısmının ise göletin ortasında bulunan havuza taşındığı öğrenildi. Balık ölümlerinin nedeninin bataklık temizliği olduğunu iddia eden çevre sakinlerinden Resul Akçil, “Bu bataklıkta çeşitli türlerde hayvanlar vardı. Bataklığı temizleyelim, derken hayvanların hepsi ziyan oldu gitti. Belediye çalışan bir arkadaşın demesine göre, iki ton balık toplamışlar burada” dedi. Bir başka çevre sakini Gürsel Acar ise, “Buranın bir kısmında balık yok. Makinelerin getirdiği suyla taşmış ve balıklar geri dönememiş” diye konuştu.



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