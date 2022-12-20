Sultanbeyli’de 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada 

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Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA) – SULTANBEYLİ’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki kamyonete çarptı. 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza dün öğle saatlerinde Sultanbeyli Demokrasi Caddesi üzerinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak kaldırımda park halinde bulunan kamyonete ardından duvara çarptı. Otomobil kullanılmaz hale gelirken araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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