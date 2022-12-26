Sultanbeyli’de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

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Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA) SULTANBEYLİ’de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 3 kişiye ise ambulansta müdahale edildi.

Yangın, saat 02.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Diyar Sokak’ta bulunan 3 katlı bir binanın çatısında bilinmeyen nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri de dumandan etkilenen 3 kişiye ambulansta müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından bir kişi tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, çatı katında hasar oluştu. (DHA)

(FOTOĞRAF)

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