Sultanbeyli’de 2 yılda 564 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı

İSTANBUL,DHA

Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında 291 Kamu kurum ve kuruluşu ile özel okullarda yürütülen çalışmalar sonucunda 2 yılda toplam 564 ton atık toplandı. Toplanan atıklar, atık kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırıldı.

Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından yürütülen ‘Sıfır Atık’ 291 Kamu kurum ve kuruluşu ile özel okullarda yürütülen çalışmalar sonucunda 2019 yılında 299 ton 759 kilo, 2020 yılında 264 ton 439 kilo olmak üzere bugüne kadar toplam 564 ton 198 kilo atık, kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırıldı.

TEMİZ VE YAŞANILABİLİR BİR DÜNYA BIRAKACAĞIZ

Sıfır atık bilincinin oluşması için çalışmalarını sürdüreceklerini söyleyen Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, “Sıfır Atık Projesi sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde kaynaklarımızı korumak, atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla hazırlanmış olan bir projedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin takdirleri ve himayelerinde başlatılmış olan ‘Sıfır Atık’ projesi 1 Mart 2019 tarihi itibariyle ilçemizde de uygulanmaya başlamıştır. Sıfır Atık çalışmaları sonucunda bu güne kadar toplam 564 ton 198 kilo atık kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılmıştır. Gençlerimize, çocuklarımıza, öğrencilerimize ve tüm vatandaşlarımıza sıfır atık bilincini aşılamak için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bu çalışmalarda görev alan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

(FOTOĞRAFLI)