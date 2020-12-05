Sultanbeyli Kaymakamlığı’ndan yaşlılara gıda kolisi yardımı

İSTANBUL (DHA) Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı işbirliğinde yürütülen “Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor” projesi kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle dışarı çıkamayan yalnız yaşayan, ihtiyaç sahibi, bakacak kimsesi olmayan 65 yaş üstü 60 kişiye gıda kolisi, ekmek ve su dağıtımı yapıldı.

Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı işbirliğinde 3 yıldır yürütülen “Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor” projesi kapsamında Sultanbeyli’de yaşayan ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşlara, İstanbul’un tarihi ve kültürel mekânları gezdirilerek hediyeler verildi. Ayrıca Koronavirüs salgının başlamasıyla birlikte proje kapsamında geziler durdurularak gıda, sıcak yemek, temizlik seti ve maske ihtiyaçları karşılanmaya başlandı. Yine “Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor” projesi kapsamında doktor ve psikologdan oluşan vefa ekibi, 65 yaş üstü vatandaşları evlerinde ziyaret ederek sağlık kontrollerini gerçekleştirdi.

Kaymakamımız Metin Kubilay, “Bizleri büyütüp yetiştiren, geleceğe hazırlayan, hayat tecrübeleriyle bizlere yol gösteren en değerli varlıklarımız olan kıymetli büyüklerimizin her zaman yanındayız. Salgın sürecinde de Devletimizin şefkat elini kimsesiz ve bakıma muhtaç yaşlılarımıza hissettirmeye devam ediyoruz. Koronavirüsle mücadele sürecinde de toplam bin 642 kıymetli büyüğümüze hizmet vererek onların gıda, sıcak yemek, temizlik seti ve maske ihtiyaçları karşıladık. Kıymetli büyüklerimizden ricam koronavirüs salgını sürecinde temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat etmeleri, mümkün olduğunca kalabalık ortamlara girmemeleri ve temastan kaçınmalarıdır.” dedi.

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