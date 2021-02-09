Sultanbeyli ilçe salgın denetim merkezi ekipleri 10 günde 6 bin denetim gerçekleştirdi

İSTANBUL, (DHA) – SULTANBEYLİ İlçe Salgın Denetim Merkezi ekipleri, 28 Ocak – 6 Şubat 2021 tarihleri arasındaki 10 günlük süreçte 85’i ihbar olmak üzere 4 bin 361 adet işyeri denetimi ve bin 662 adet izolasyon denetimi gerçekleştirdi. Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay denetimlerin devam ettiğini belirterek, “Alınan tedbirler ve yapılan denetimler neticesinde ilçemizdeki vaka sayılarında önemli ölçüde düşüşler gözlemliyoruz. Bu iyimser tablonun devam etmesi için vatandaşlarımızdan ve işletme sahiplerinden ricam tedbiri elden bırakmamaları, temizlik, maske ve mesafe kurallarına sıkı sıkıya uymalarıdır” dedi.

21 AĞUSTOS 2020’DEN BUGÜNE KADAR TOPLAM 241 BİN 869 DENETİM YAPILDI

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay başkanlığında oluşturulan ve içerisinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sultanbeyli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve çok sayıda kamu kurum personellerinin bulunduğu İlçe Salgın Denetim Merkezi ekipleri koronavirüsle mücadele kapsamında 21 Ağustos 2020 – 6 Şubat 2021 tarihleri arasında 25 bin 408 işyeri denetimi, 216 bin 461 izolasyon denetimi olmak üzere toplam 241 bin 869 denetim gerçekleştirdi.

İLÇEMİZDEKİ VAKA SAYILARINDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞÜŞLER GÖZLEMLİYORUZ

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Koronavirüsle mücadele kapsamında Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi ekiplerimiz denetimlerine aralıksız olarak devam ediyor. Alınan tedbirler ve yapılan denetimler neticesinde ilçemizdeki vaka sayılarında önemli ölçüde düşüşler gözlemliyoruz. Bu iyimser tablonun devam etmesi için vatandaşlarımızdan ve işletme sahiplerinden ricam tedbiri elden bırakmamaları, temizlik, maske ve mesafe kurallarına sıkı sıkıya uymalarıdır” dedi.

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