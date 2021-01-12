Sultanahmet ve Suruç saldırısının şüphelisi terörist yakalandı

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, 2016 yılında 10 Alman vatandaşın hayatını kaybettiği Sultanahmet ve 2015 yılında 33 kişinin hayatını kaybettiği Suruç saldırılarının patlayıcılarını temin eden ve Türkiye’ye getirilmesini sağlayan DEAŞ örgüt mensubu Azzo Halaf Süleyman El Aggal’ın, Şanlıurfa’da yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve engellenmesine yönelik Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Daire Başkanlığı tarafından çalışma başlatıldı. Bu kapsamda DEAŞ tarafından Türkiye’de gerçekleştirilen Suruç ve Sultanahmet patlamaları gibi birçok canlı bomba eyleminin planlayıcısı ‘Abu Bera’ kod adlı Mahir El Aggal ile birlikte faaliyet gösterdiği ve Türkiye’de gerçekleştirilen bazı eylemlerde kullanılan patlayıcıların aktarılmasında ve eylem amaçlı lojistik destek sağlanmasında yer aldığı şeklinde hakkında bilgiler bulunan Azzo Halaf Süleyman El Aggal isimli örgüt mensubu dün 17.30 sıralarında Şanlıurfa il merkezinde yakalandı.

Şüpheli ifadesinde; Mahir El Aggal’ın talimatları ile patlayıcı malzeme hazırladıklarını, bunları eylem amacıyla Türkiye’ye gönderdiklerini; patlayıcıların Türkiye’ye gönderilmesinden yaklaşık 2 ay sonra İstanbul Sultanahmet’te eylem gerçekleştirildiğini, eylemde kullanılan patlayıcıların geçirdikleri patlayıcılar olduğunu söyledi.

El Aggal, 9 kardeşinden 2’sinin DEAŞ terör örgütü içerisinde ‘Dava’ bölümünde faaliyet gösterirken Rakka şehrinde bombardıman neticesinde öldüğünü, kendisinin 2014 yılında DEAŞ terör örgütüne girdiğini, silahlı ve ideolojik eğitim aldığını belirtti. El Aggal, eğitim sonunda toplu olarak hiçbir şekilde DEAŞ terör örgütünden ayrılmayacaklarına, duydukları emri sorgulamadan yerine getireceklerine ve Ebubekir El Bağdadi’nin tüm Müslümanların Emiri ve Halifesi olduğunun üzerine yemin ettiklerini, daha sonra kendisinin DEAŞ terör örgütünün patlatma işlerinde kullandıkları araçları tamir etme, aracın çevresinin demir ile kaplanması ve devamında aracın içerisine patlayıcı yükleme görevini yerine getirdiğini ifade etti.

Şüphelinin, 12 Ocak 2016 tarihinde intihar eylemcisi ile 10 Alman vatandaşının hayatını kaybettiği ve 14’ü yabancı uyruklu 16 kişinin yaralandığı İstanbul-Sultanahmet Meydanı’nda meydana gelen canlı bomba saldırısı ve 20 Temmuz 2015 tarihinde bir intihar eylemcisi ile 33 kişinin hayatını kaybettiği, 86 kişinin yaralandığı Şanlıurfa-Suruç’ta meydana gelen canlı bomba saldırısında kullanılan malzemeleri temin ettiği belirlendi.

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