Sultan Tat davasında avukat: Olay intihar değil, cinayet

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da tabancayla intihar ettiği iddia edilen polis memuru Sultan Tat’ın (39) erkek arkadaşı polis memuru F.A.’nın ‘kasten öldürme’ suçundan yargılanmasına devam edildi. Tat ailesinin avukatı Ahmet Kudret Öngüt, olay yerine giden savcının, sanığın da polis olması nedeniyle olaya ‘intihar’ dediğini iddia ederek, “Böyle bir algı oluşturulmuş. Sanık sıradan bir vatandaş olsaydı, bu dosya böyle mi olurdu?” dedi.

Olay, 2019 yılı temmuz ayında Kepez ilçesi Çakırlar mevkisindeki dere kenarında meydana geldi. Eşinden ayrılan bir çocuk annesi polis memuru Sultan Tat, gönül ilişkisi yaşadığı polis memuru F.A.’nın yanındayken, iddiaya göre beylik tabancasıyla intihar etti.

Tat Ailesi’nin ‘cinayet’ iddiaları üzerine soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan F.A., nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sonunda da polis memuru hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan iddianame hazırlanarak, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

F.A.’nın yargılanmasına Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün devam edildi. Tutuksuz sanık, duruşmaya Eskişehir’den SEGBİS aracılığıyla katılırken, salonda, Sultan Tat’ın annesi Emine Tat, babası Fuat Tat ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada tanıklar dinlenirken, sanık avukatı ile mahkeme başkanı arasında sert diyaloglar yaşandı.Anne Sultan Tat kızının cinayete kurban gittiğini tekrarlarken, baba Fuat Tat sanığın tutuklanmasını istedi.

Mahkeme eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

Duruşma sonunda adliye çıkışında konuşan Sultan Tat’ın annesi Emine Tat, davanın 1,5 yıldır sürdüğünü belirterek, “Bir anne olarak davanın bu kadar uzun sürmesine içim daha çok yanıyor. Sanık tutuklanmadı. Çocuğumu bilerek bir kiralık arabayla alıp karanlık yere götürüyor. Yavrumu öldürmeye götürüyor. Adalet istiyorum. Biran evvel tutuklanmasını istiyorum” dedi.

Baba Fuat Tat ise sanığın kızını aşırı alkollü bir şekilde ormana götürerek vurduğunu öne sürerek, “Bu kişinin bir an önce tutuklanmasını istiyorum” diye konuştu.

Ailenin avukatlarından Ahmet Kudret Öngüt ise davanın bekledikleri gibi geçtiğini ifade ederek, “Olay yerine giden savcı, sanığın da polis olması sebebiyle konuya ‘intihar’ demişler. Böyle bir algı oluşturulmuş. Takip edilmemiş. Düşünebiliyor musunuz? Olay gece oluyor ve ertesi sabah sanığın ifadesi alınıyor. Hem de jandarma tarafından. Olay anında sanık 255 promil alkollü. Yaklaşık 2-3 ay sonra bu kez savcı ifadesini alıyor ve yarım sayfa. Böyle bir yargılama yapılıyor. 6-7 ay sonra da iddianame hazırlanıyor. Çok acı bir dava. Çok acı bir olay bu. Sanığın her ifadesi birbiriyle çelişkili. Buna rağmen tutuklama yok. Sanık sıradan bir vatandaş olsaydı bu dosya böyle mi olurdu?” şeklinde konuştu.

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