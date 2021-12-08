Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda yangın

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, omicron varyantı sonrası sekanslamanın (dizileme) öneminin bir kez daha anlaşıldığını ortaya koyarak, “İngiltere’de bugün itibarı ile bir milyon 517 bin kişiye varyant dizilemesi yapmış. Nüfusu bizimkinin yarısı. Biz hala 50 bin civarında sekanslama yapıldığını duyuyoruz. Bakanlık bunu bile açıklamıyor. Böyle omicron’unya da başka bir varyantın tespiti mümkün değil” dedi.