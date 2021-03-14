Süleyman Soylu’nun annesi Servet Soylu’nun cenazesi camiye getirildi

AKDENİZ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı İlkokulu Piyano Bölümü'nde eğitim gören Engin Tuzcuoğlu (10), ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok başarı elde etti. Koronavirüs salgınında çalışmalarını artıran Engin, ocak ayında İspanya'da düzenlenen Franz Liszt Center Piano Competition'da 2'ncilik elde etti. Engin, şimdilerde ise İtalya'da düzenlenecek yarışmaya hazırlanıyor.