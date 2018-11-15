İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2019 yılı sunumunu yaptı.

Süleyman Soylu sınır güvenliğine ilişkin, “Sınır güvenlik yolları projemizin yüzde 76’sı tamamlandı. Sahil güvenlik komutanlığının SGRS Projesi ile sınır güvenlik alt yapımıza denizlerimizi de entegre ediyoruz, yüzde 90’ı bitti. Bu sistemlerin tüm fazları bittiğinde artık sınırlarımızdan kuş uçurtmayacağız” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “PKK’ya yönelik olarak bu yıl toplam 87 bin 838 operasyon yaptık. Bu operasyonlarda toplam bin 289 teröristi etkisiz hale getirdik. Son 2 yılda kırsalda yapılan operasyonlarımızı yüzde 173 artırdık.”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Bugüne kadar 62 bin 730 FETÖ operasyonu gerçekleştirilmiştir. 15 Temmuz tarihinden bugüne kadar yapılan işlemler neticesinde 217 bin 971 kişi gözaltına alınmış; 16 bin 684 kişi hüküm giymiş olup; 14 bin 758 kişi ise halen tutuklu durumdadır.”

Süleyman Soylu: “Bu yıl 100 üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunun 13’ü kırmızı 5’i mavi 6’sı yeşil 8’i turuncu 41’i gri 27’si listede yer almayan üst düzey teröristlerdir. Bu kategorideki tüm zamanlardaki toplam sayı ise 377’dir. Tüm terör örgütleri bazında 2018 yılında 308 önemli terör eylemi, henüz hazırlık aşamasındayken engellenmiştir.”