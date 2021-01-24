Sulama kanalına düşmeye ramak kala duran kamyonetteki sürücü için zamanla yarıştılar

Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, sulama kanalına düşmesine 1 metre kala sazlık ve balçığa saplandı. Alkollü olduğu belirlenen sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Manavgat’ın Sanayi Mahallesi’nde DSİ sulama kanalı yolunda meydana geldi. Y.Ş. idaresindeki 07 ABH 005 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına yöneldi. Kenardaki sazlık ve balçığa saplanan kamyonet, su kanalına düşmeye ramak kala durdu. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri su kanalına düşmesine 1 metre kala duran kamyoneti, itfaiye aracına çelik halatla bağlayıp, kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, alkolün etkisiyle kendinden geçen sürücü Y.Ş.’yi uzun uğraşlar sonucu çıkarabildi. Yapılan ilk müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Y.Ş.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

İtfaiye görevlileri, kamyonetin 1 metre daha aşağı kayması veya devrilmesi durumunda suya düşeceğini söyledi.

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