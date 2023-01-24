Sulama kanalına düşen inek, iş makinesiyle kurtarıldı; sahibi ağladı

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Namık Kemal KILINÇ/ ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’nın Serik ilçesinde, sulama kanalına düşen inek, iş makinesiyle 1 saatte kurtarıldı. İneğin sahibi Hürü Boncuk, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek gözyaşı döktü.

Belpınarı Mahallesi’nde Hürü Boncuk’un bahçede otlattıktan sonra ahıra götürmek için iple bağlayıp, yol kenarından götürdüğü inek, sulama kanal hattındaki çukura düştü. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İnek, itfaiye ekipleri ile çevredekilerin çabasıyla ip bağlanarak kurtarılmak istendi. Çukura sıkışan inek, bulunduğu noktadan çıkarılamayınca iş makinesi kullanıldı. İş makinesine iple bağlanan inek, çukurdan çıkarıldı. 1 saatlik çalışmaların ardından kurtarılan ineğin sahibi Hürü Boncuk, gözyaşı dökerek ekiplere teşekkür etti.

İneğinin çıkarılmasının ardından çukurun taşına oturup ağlayan Hürü Boncuk, “İneğimi zor çıkardılar. Ağlamaktan dudaklarım kurudu. İneğimin kurtulmasına yardım eden herkesten Allah razı olsun” dedi.

Eşi Bayram Ali Boncuk ise “Hanım tarlada otlamaktan aldığı ineği eve getirirken sulama kanalına düşürmüş. Çekerek ineği eve getirirken koca yola sığmamış, çukura düşürmüş. Sonuçta inekte bir şey yok” diye konuştu.

Çukurdan çıkarılan inek ise bir süre yattığı yerden kalkamadı. Bayram Ali Boncuk ise ineği ipinden tutarak evlerine doğru götürdü.

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