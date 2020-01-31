41 yıl önce 1 Şubat 1979’da bir suikast sonucu yaşama veda eden Abdi İpekçi, çağdaş gazeteciliğin gereklerini Milliyet’te uygulamaya çalışan, uluslararası saygınlığı olan, sağduyulu, barıştan, diyalogdan yana bir gazeteciydi.

Zaten karanlık odaklar tarafından bunun için hedef seçilmişti.

Ölümünün yankısı büyük olacak, askeri darbe isteyenlerin arzu ettikleri ortam biraz daha oluşacaktı.

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Suikasta kurban gittiği güne Ankara’da başladı İpekçi. Başbakan Bülent Ecevit ile Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel’le ayrı ayrı konuştu. Her iki lidere de, “Türkiye’deki anarşi ortamı giderek daha vahim bir hal alıyor. Bu durumun ancak CHP ve Adalet Partisi’nin bir koalisyon kurmasıyla aşılabileceğini söyleyenler var. Ben de aynı görüşteyim. Siz böyle bir koalisyon ister misiniz” diye sormuştu.

Aldığı yanıtlar ne yazık ki tatmin etmemişti onu.

Daha sonra İstanbul’a dönmek üzere Esenboğa Havaalanı’na gitti.

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Bundan sonrasını Gazeteci Ümran Avcı’nın, “Kum Saati” kitabından yararlanarak anlatalım:

Havaalanında işadamı Sakıp Sabancı’yla karşılaştı.

Sabancı, “Abdi Bey, Milliyet satılıyormuş galiba” diye sordu.

İpekçi’nin yanıtı esprili oldu:

“Evet, tüm bayilerde 25 kuruşa satılıyor.”

Havaalanı terminalinde gür kahkahalar yükseldi.

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Uçak İstanbul’a 17.30’da indi.

Doğruca gazeteye gitti.

O gün, şah rejiminin yıkılmasını sağlayan Humeyni, İslam Cumhuriyeti’nin lideri olarak İran’a dönmüştü.

Çalışma arkadaşları Sami Kohen, Turhan Aytul ve Hasan Pulur’la ertesi gün çıkacak gazetede yer alacak haber ve yorumlarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Ve köşe yazısını yazdı.

Yazının başlığı “İran’da beklenenler” idi.

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Saat 19.15’i gösterirken eşi Sibel İpekçi’yi aradı, “Akşam Ercüment Karacan’a gitmemiz gerekiyor, önemli bir şey konuşacağız. Ben gelene kadar sen hazırlanırsın” dedi.

Sibel İpekçi hazırlıklarını sürdürürken duydu silah sesini. Pencereye koştu hemen. Köşedeki elektrik direğinin lambası yanmıyordu. Ve bir araba farı yanıyordu direğe yaslanmış. “Bizim araba” diye çığlık attı, hemen dışarı fırladı.

Karısı soluk soluğa ona doğru koşarken Abdi İpekçi’nin soluğu çoktan durmuştu.