Şuhut’ta delinen borudan sızan doğal gaz alev aldı

Ali Fuat GÜÇLÜER/ AFYONKARAHİSAR (DHA)- AFYONKARAHİSAR’ın Şuhut ilçesinde iş makinesinin zarar verdiği borudan sızan doğal gaz alev aldı. Yüksekliği yaklaşık 5 metreyi bulan alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, bu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesi Altıgöz Mahallesi’nde kazı çalışmasının yapıldığı sırada iş makinesi doğal gaz borusuna zarar verdi. Delinen borudan sızan gaz bir anda alev aldı. Yüksekliği yaklaşık 5 metreyi bulan alevleri gören çevredeki vatandaşlar doğal gaz dağıtım şirketi ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, gaz akışının kesilmesinin ardından alevlere müdahale etti. Yangın çevreye sıçramadan söndürülürken, daha sonra hattaki zarar gören boru da değiştirildi. Mahallede paniğe neden olan yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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