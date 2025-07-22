Almanya’nın Rhine-Ruhr bölgesinde düzenlenen FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları’nda milli taekwondo sporcumuz Sude Yaren Uzunçavdar, kadınlar 73 kilo finalinde Belçikalı rakibi Sarah Chaari’yi yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

73 kilo kategorisinde tatamiye çıkan Uzunçavdar, turnuvanın ilk turunda Pakistan’dan Areeba Javed’i, çeyrek finalde Kazakistan’dan Nazym Makhmoutova’yı, yarı finalde ise Güney Kore’den Seungju Oh’u mağlup ederek finale yükselmişti. Final karşılaşmasında ise Sarah Chaari’yi mağlup ederek şampiyonluk kürsüsüne çıktı.