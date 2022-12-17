Suda endüstri kaynaklı kirliliğe karşı belediyelere sıkı takip

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ANKARA, (DHA)- RESMİ Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ ile endüstri kaynaklı kirliliği önlemek amacıyla belediye atık su arıtma tesisleri için ilave izleme zorunluluğu getirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ‘Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ ile arıtma çamurunun ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Bu kapsamda, ‘Arıtma Çamuru Yönetim Planı’ hazırlanması zorunluluğu getirilirken, arıtma çamurunun plansız yönetimi engellenmiş olacak.

Artık kentsel atık suda endüstriyel atık su kirliliği tespit edilerek, kirliliğin azaltılmasına yönelik tedbirler alınacak. Endüstriyel kirliliği önlemek amacıyla belediye atık su arıtma tesisleri için ilave izleme zorunluluğu getirildi. Kurulu kapasitesi 5 bin metreküp/gün ve üzerinde olan kentsel atık su arıtma tesisleri çıkışında endüstriyel kirlilik parametrelerinin de izlemeleri yapılacak. Limit değerleri aşan parametre/parametreler, kentsel atık su arıtma tesisinin deşarj standartları tablosuna eklenecek. Göllerde yapılacak dip tarama çalışmalarına belirli standartlar getirilerek, göllerdeki çamur kaynaklı kirliliğin önlenmesi amaçlanıyor.

ENDÜSTRİYEL ATIK SU DEŞARJ STANDARTLARINDA KISITLAMA

Sektör bazlı mevcut atık su deşarj standartlarında kimyasal oksijen ihtiyacı parametresi için yüzde 50’ye kadar kısıtlamalara gidildi. Böylece endüstriyel atık sulardan kaynaklanan su kirliliğinin azaltılarak su kaynaklarının kalitesinin artırılması sağlanacak. Yapılan düzenlemeler ile ayrıca maden sahalarında doğal olarak kendiliğinden çıkan suların alıcı ortama deşarjına ilişkin teknik detaylar belirlendi. 2 bin nüfusun altındaki küçük yerleşim yerlerinden kaynaklı evsel atık suların bertarafı için yerel şartlar dikkate alınarak daha sürdürülebilir alternatifler üretilebilmesine imkan tanındı.

BAKAN KURUM: DAHA VERİMLİ KULLANMAK ZORUNDAYIZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Su kaynaklarımız hızla azalıyor. Böyle giderse çok uzak değil, 10 yıl içinde küresel su kıtlığı yaşanabilir. Kaynaklarımızı daha verimli kullanmak zorundayız. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğimizi bu çerçevede günümüz şartlarına göre düzenledik. Resmi Gazete’de yayımlandı” dedi. (DHA)

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